WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

    Elm və təhsil
    • 18 dekabr, 2025
    • 13:50
    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncam Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 50 illiyi münasibətilə imzalanıb və Azərbaycanda təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə ali təhsil müəssisəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

    "Şərəf" ordeni ilə

    Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Ağayev Asəf Mirzə oğlu

    Babayev Nəbi Miri oğlu

    Əliyev Fəqan Qənbər oğlu

    Hacıyev Müxlis Əhməd oğlu

    Haqverdiyeva Tahirə Axi qızı

    Mehtiyev Əlixan Qafar oğlu

    Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu

    Şirinzadə İradə Nüsrət qızı

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Abdullayeva Nərgiz Cavad qızı

    Aslanov Telman İmran oğlu

    Aslanova Nigar Məhər qızı

    Danyalov Şəfi Danyal oğlu

    Əhmədova Salatın Alı qızı

    Əkbərova Samirə Misirxan qızı

    Əliyev Ramiz Dadaş oğlu

    Əliyeva Səlmi Saleh qızı

    Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu

    Həsənov Fərzəli Həsən oğlu

    Hüseynov Hüseynağa İbrahim oğlu

    Hüseynova Rəna Ömər qızı

    İskəndərov Ramiz Əziz oğlu

    Qasımov Akif Fazil oğlu

    Quliyeva Əzizə Mürsəl qızı

    Məmmədov Sabir Baladin oğlu

    Musayeva Nailə Fuad qızı

    Naqdiyev Əcəm Özübəy oğlu

    Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu

    Sazairov Əmirxan Bəhsət oğlu

    Yusifzadə Elçin Nazim oğlu.

    Bundan başqa, Azərbaycanda təhsilin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Nağıyev Nizami Həsən oğluna da Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək.

    İlham Əliyev Memarlıq və İnşaat Universiteti
    Президент наградил ряд сотрудников Университета архитектуры и строительства

    Son xəbərlər

    14:24

    Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadır

    Digər ölkələr
    14:20

    EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaq

    Maliyyə
    14:13

    Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaq

    İnfrastruktur
    14:11

    Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:11

    Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaq

    Digər ölkələr
    14:08

    Gürcüstanda zəlzələ olub

    Region
    14:06
    Foto

    AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edib

    Sağlamlıq
    14:05

    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Sağlamlıq
    14:03

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazənin verilməsi Qaydası" təsdiq edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti