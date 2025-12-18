Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительства

    Внутренняя политика
    • 18 декабря, 2025
    • 13:57
    Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительства

    Ряд сотрудников Азербайджанского университета архитектуры и строительства награжден орденами и медалями.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

