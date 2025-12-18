Gülçöhrə Məmmədova "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 18 dekabr, 2025
- 13:53
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru professor Gülçöhrə Məmmədova "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Sərəncam Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 50 illik yubileyi ilə əlaqədar imzalanıb.
Gülçöhrə Məmmədova 2006-cı ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektorudur.
Son xəbərlər
14:24
Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadırDigər ölkələr
14:20
EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaqMaliyyə
14:13
Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaqİnfrastruktur
14:11
Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏMaliyyə
14:11
Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaqDigər ölkələr
14:08
Gürcüstanda zəlzələ olubRegion
14:06
Foto
AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edibSağlamlıq
14:05
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilibSağlamlıq
14:03