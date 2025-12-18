WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Gülçöhrə Məmmədova "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 13:53
    Gülçöhrə Məmmədova Şərəf ordeni ilə təltif edilib
    Gülçöhrə Məmmədova

    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru professor Gülçöhrə Məmmədova "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, Sərəncam Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 50 illik yubileyi ilə əlaqədar imzalanıb.

    Gülçöhrə Məmmədova 2006-cı ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektorudur.

    İlham Əliyev Gülçöhrə Məmmədova “Şərəf” ordeni
