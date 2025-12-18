Гюльчохра Мамедова награждена орденом "Шараф"
Внутренняя политика
- 18 декабря, 2025
- 13:55
Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова награждена орденом "Шараф".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
