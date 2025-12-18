WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Paşinyan Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 13:53
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan dekabrın 21-də Sankt-Peterburqda Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edəcək.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Mən Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edəcəyəm", - Baş nazir bildirib.

    Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге

