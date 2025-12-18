Paşinyan Rusiyaya səfər edəcək
Region
- 18 dekabr, 2025
- 13:53
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan dekabrın 21-də Sankt-Peterburqda Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edəcək.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Mən Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edəcəyəm", - Baş nazir bildirib.
Son xəbərlər
14:31
Paşinyan Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının tədarükünü alqışlayıbRegion
14:24
Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadırDigər ölkələr
14:20
EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaqMaliyyə
14:13
Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaqİnfrastruktur
14:11
Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏMaliyyə
14:11
Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaqDigər ölkələr
14:08
Gürcüstanda zəlzələ olubRegion
14:06
Foto
AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edibSağlamlıq
14:05