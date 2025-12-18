Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) 21 декабря в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил журналистам.

"Я приму участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сказал премьер.