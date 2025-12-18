Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 13:45
    Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) 21 декабря в Санкт-Петербурге.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил журналистам.

    "Я приму участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сказал премьер.

    Никол Пашинян Санкт-Петербург Армения Россия "Высший Евразийский экономический совет"
    Paşinyan Rusiyaya səfər edəcək

    Последние новости

    14:12

    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"

    Здоровье
    14:11

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов

    Другие
    14:07

    Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола

    В регионе
    14:07

    Изменено изображение боевых знамен ГПС Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:01

    Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего

    Другие страны
    14:01

    В Грузии произошло землетрясение

    В регионе
    14:00
    Фото
    Видео

    Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению

    Энергетика
    13:57

    Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительства

    Внутренняя политика
    13:56

    В Казахстане снимают ряд запретов на предпринимательство для приравненных к госслужащим

    В регионе
    Лента новостей