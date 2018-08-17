МИД Казахстана: Азербайджан, Иран и Туркменистан ведут двусторонние переговоры по разделу дна Каспия

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Астана в ближайшее время ратифицирует конвенцию по Каспию. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила посол по особым поручениям министерства иностранных дел Казахстана Зульфия Аманжолова.

"Мы намереваемся осуществить ратификацию конвенции в самое ближайшее время. Определены у нас сроки, процедуры, я не думаю, что решение этого вопроса будет затягиваться", - сказала З.Аманжолова журналистам в Астане.

"Переговоры по разграничению дна Каспия в южной его части продолжаются. Я имею информацию о том, что переговоры ведут между собой Азербайджан с Туркменистаном, Азербайджан с Ираном двусторонние переговоры ведет, и Туркменистан с Ираном. Ждем когда эти государства между собой договорятся", - добавила посол по особым поручениям.

Напомним, 12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Первое заседание рабочей группы по реализации норм конвенции по Каспийскому морю пройдёт осенью в Азербайджане.