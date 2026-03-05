МИД Черногории: Атаки иранских дронов на Нахчыван представляют угрозу для всего региона

Атаки иранских дронов на Нахчыван представляют серьезную угрозу для региональной безопасности и стабильности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Черногории.

"Черногория решительно осуждает нападение Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Подобные действия представляют серьезную угрозу для региональной безопасности и стабильности. Мы подчеркиваем настоятельную необходимость снижения напряженности и возобновления диалога. Черногория выражает солидарность с жителями Азербайджана и призывает к немедленной деэскалации", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.