    Monteneqro XİN: İranın Naxçıvana dron hücumları bütün region üçün təhlükə yaradır

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 22:20
    İranın Naxçıvana dron hücumları regional təhlükəsizlik və sabitliyə ciddi təhdid yaradır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Monteneqro Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında bildirilir.

    "Monteneqro İranın Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına hücumunu qətiyyətlə pisləyir. Bu cür hərəkətlər regional təhlükəsizlik və sabitliyə ciddi təhdid yaradır. Biz gərginliyin azaldılmasının və dialoqun bərpa edilməsinin vacibliyini vurğulayırıq. Monteneqro azərbaycanlılarla həmrəy olduğunu bildirir və dərhal deeskalasiyaya çağırır", - xarici siyasət idarəsindən qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan tərəfi cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

    Naxçıvana dron hücumu İran Monteneqro
    МИД Черногории: Атаки иранских дронов на Нахчыван представляют угрозу для всего региона

