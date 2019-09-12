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МИД: Азербайджан не признает т.н. "выборы" в Крыму

МИД: Азербайджан не признает т.н. "выборы" в Крыму

"МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ, как то закреплено в Конституции Украины".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджанской Республики Лейлы Абдуллаевой в связи с так называемыми "местными выборами", прошедшими на Крымском полуострове.

"Следовательно, Азербайджанская Республика не признаёт какие-либо "выборы", проводимые без согласия Правительства Украины" - говорится в заявлении.

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