МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Внешняя политика
- 15 апреля, 2026
- 19:49
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате инцидентов в учебных заведениях.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Глубоко опечалены вооруженными нападениями в братской Турции, произошедшими сегодня и накануне. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а таке солидарность со всеми пострадавшими от этого насилия, а также с братским народом и правительством Турции", - говорится в заявлении.
В МИД Азербайджана также пожелали скорейшего выздоровления раненым и выразили слова поддержки турецкому народу в эти тяжелые дни.
