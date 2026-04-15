    МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    15 апреля, 2026
    19:49
    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате инцидентов в учебных заведениях.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

    "Глубоко опечалены вооруженными нападениями в братской Турции, произошедшими сегодня и накануне. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а таке солидарность со всеми пострадавшими от этого насилия, а также с братским народом и правительством Турции", - говорится в заявлении.

    В МИД Азербайджана также пожелали скорейшего выздоровления раненым и выразили слова поддержки турецкому народу в эти тяжелые дни.

    МИД Азербайджана Турция
    Azərbaycan XİN Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumla bağlı başsağlığı verib
    Azerbaijan MFA sends condolences to Türkiye over school attacks

