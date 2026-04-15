Azərbaycan XİN Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumla bağlı başsağlığı verib
- 15 aprel, 2026
- 19:48
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumla bağlı başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" social şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Qardaş Türkiyədə bu gün və dünən orta məktəblərdə baş vermiş silahlı hücum hadisələri bizi dərindən kədərləndirib", - paylaşımda bildirilib və həlak olanların ailələrinə, yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verilib:
"Bu zorakılıqdan zərər çəkən hər kəslə, qardaş Türkiyə xalqı və hökuməti ilə həmrəy olduğumuzu bildiririk. Yaralananlara tezliklə şəfa diləyir, bu ağır günlərdə qardaş Türkiyə xalqına səbir və güc arzulayırıq".
Qardaş Türkiyədə bu gün və dünən orta məktəblərdə baş vermiş silahlı hücum hadisələri bizi dərindən kədərləndirdi.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 15, 2026
