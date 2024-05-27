МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".
"Глубоко опечалены известием о гибели и ранении множества людей в результате аварии в Мерсине. Да упокоит Всевышний души погибших, желаем скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в публикации.
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в турецком Мерсине 26 мая. Погибли по меньшей мере 10 человек, не менее 39 пострадали.
Mersin magistral yolunda çoxsaylı insanın vəfat etməsi və yaralanması ilə nəticələnən qəza xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi.— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
Qəzada həlak olan insanlara Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik.
@TC_Disisleri May 27, 2024