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МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 10:27
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены известием о гибели и ранении множества людей в результате аварии в Мерсине. Да упокоит Всевышний души погибших, желаем скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в публикации.

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в турецком Мерсине 26 мая. Погибли по меньшей мере 10 человек, не менее 39 пострадали.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

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