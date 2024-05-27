МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены известием о гибели и ранении множества людей в результате аварии в Мерсине. Да упокоит Всевышний души погибших, желаем скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в публикации.

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в турецком Мерсине 26 мая. Погибли по меньшей мере 10 человек, не менее 39 пострадали.