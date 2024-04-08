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МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с разрушительными наводнениями в ряде регионов страны.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 09:27
МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с разрушительными наводнениями в ряде регионов страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены разрушительными наводнениями в братском Казахстане. Желаем исцеления пострадавшим от стихийного бедствия, выражаем соболезнования семьям и близким погибших. Мы также выражаем нашу солидарность с народом и правительством братского Казахстана", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan extends condolences to Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Qazaxıstana başsağlığı verib

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