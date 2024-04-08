МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с разрушительными наводнениями в ряде регионов страны.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с разрушительными наводнениями в ряде регионов страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены разрушительными наводнениями в братском Казахстане. Желаем исцеления пострадавшим от стихийного бедствия, выражаем соболезнования семьям и близким погибших. Мы также выражаем нашу солидарность с народом и правительством братского Казахстана", - говорится в публикации.