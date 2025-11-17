МИД Азербайджана: С 10 ноября 2020 года 412 человек стали жертвами мин

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление в связи с подрывом мины на азербайджано-армянской границе.

Как передает Report, публикация была размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

В МИД отметили, что мины продолжают уносить жизни в Азербайджане.

"Сегодня сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (АNАМА) получил тяжелые травмы в результате подрыва на мине на границе с Арменией. С момента окончания 44-дневной войны 2020 года 412 человек стали жертвами мин.

Эта гуманитарная трагедия, направленная против гражданского населения, препятствует восстановительным работам и мешает безопасному возвращению людей, являясь грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Произошедшее также свидетельствует о необходимости срочной международной поддержки для ускорения процессов разминирования", - говорится в заявлении.