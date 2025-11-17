Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    МИД Азербайджана: С 10 ноября 2020 года 412 человек стали жертвами мин

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 15:50
    МИД Азербайджана: С 10 ноября 2020 года 412 человек стали жертвами мин

    Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление в связи с подрывом мины на азербайджано-армянской границе.

    Как передает Report, публикация была размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    В МИД отметили, что мины продолжают уносить жизни в Азербайджане.

    "Сегодня сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (АNАМА) получил тяжелые травмы в результате подрыва на мине на границе с Арменией. С момента окончания 44-дневной войны 2020 года 412 человек стали жертвами мин.

    Эта гуманитарная трагедия, направленная против гражданского населения, препятствует восстановительным работам и мешает безопасному возвращению людей, являясь грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Произошедшее также свидетельствует о необходимости срочной международной поддержки для ускорения процессов разминирования", - говорится в заявлении.

    Азербайджан МИД мины ANAMA Армения
    Azərbaycan XİN: Son beş ildə 412 nəfər mina qurbanı olub
    Azerbaijan MFA: 412 people have fallen victim to landmine explosions since 202

    Последние новости

    16:11

    В Губе автомобиль сбил насмерть туриста из Индии

    Происшествия
    15:52

    Премьер Ирака и Вагит Алекперов обсудили пути обеспечения стабильности нефтедобычи "Лукойл"

    Другие страны
    15:50

    МИД Азербайджана: С 10 ноября 2020 года 412 человек стали жертвами мин

    Внешняя политика
    15:47

    В центре Рима ограбили магазин Louis Vuitton

    Другие страны
    15:42
    Фото

    В Баку стартовал семинар Всемирной федерации бадминтона

    Футбол
    15:39

    В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млн

    Энергетика
    15:35

    Досжан Мусалиев: Баку и Астана ускоряют работу по взаимному признанию электронных подписей -ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    15:28

    Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"

    Энергетика
    15:28

    Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятия

    Kультурная политика
    Лента новостей