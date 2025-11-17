Azərbaycan XİN: 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub
- 15:28
44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanla sərhəddə baş verən mina hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X"də etdiyi paylaşımda bildirilib.
Paylaşımda qeyd olunub ki, minalar hələ də Azərbaycanda insan həyatına son qoymaqda davam edir:
"Bu gün Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşı Ermənistan sərhədində minanın partlaması nəticəsində ağır şəkildə yaralanıb. Təkcə 2020-ci ilin 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub. Mülki şəxsləri hədəf alan, bərpa işlərini ləngidən və təhlükəsiz qayıdışı əngəlləyən bu humanitar faciə beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Bu fakt həmçinin genişmiqyaslı mina təmizləmə əməliyyatlarının sürətləndirilməsi üçün təcili beynəlxalq dəstəyin vacibliyini bir daha göstərir".
Landmines continue to claim lives in #Azerbaijan.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 17, 2025
Today, an employee of the Mine Action Agency of The Republic of Azerbaijan @ANAMA_gov_az was seriously injured by a landmine explosion on the border with Armenia.
Only since the end of 44-days War of 2020, 4⃣1⃣2⃣ people have… pic.twitter.com/zM6Yx9pcvb