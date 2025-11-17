İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ANAMA-nın əməkdaşı Ermənistanla sərhəd bölgədə minaya düşüb

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:08
    Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı noyabrın 17-də Ermənistanla sərhəd bölgədə yerləşən Qazax rayonunun Bala Cəfərli kəndi ərazisində minaya düşüb.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, agentliyin əməkdaşı 1988-ci il təvəllüdlü İmamverdiyev Samir Mübariz oğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan əməkdaşın sağ ayağı topuq nahiyəsindən amputasiya edilib.

    İmamverdiyev Samir rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Vəziyyəti qənaətbəxşdir, həyati təhlükəsi yoxdur.

    ANAMA Qazax Ermənistanla sərhəd bölgə mina hadisəsi
    Сотрудник ANAMA подорвался на мине в приграничной с Арменией зоне
    ANAMA employee injured in landmine explosion

