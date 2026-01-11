Azərbaycan çempionatlarında növbəti oyunların vaxtı açıqlanıb
- 11 yanvar, 2026
- 13:04
Qadın və kişi voleybolçular arasında keçirilən Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti oyunların vaxtı bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.
12 yanvar
Yüksək Liqa (qadınlar)
VII tur (təxirə salınan oyun)
17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gənclər"
"Milli Aviasiya Akademiyası" klubunun idman zalı
II tur (təxirə salınan oyun)
17:00. UNEC - "Abşeron"
UNEC-in idman zalı
12 yanvar
Yüksək Liqa (kişilər)
IX tur
17:00. "Azerreyl" - "Ordu"
FHN-nin idman zalı
13 yanvar
Yüksək Liqa (kişilər)
IX tur
17:00. "Xilasedici" - "Neftçi"
FHN-nin idman zalı
14 yanvar
Yüksək Liqa (kişilər)
IX tur
17:00. "Gənclər" - "Murov Az Terminal"
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
15 yanvar
Yüksək Liqa (qadınlar)
IX tur
16:00. "AZERRAIL" - "Gənclər"
18:00. "Abşeron" - "Gəncə"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) idman zalı
16 yanvar
Yüksək Liqa (qadınlar)
IX tur
17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "DH Volley"
"Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalı
17:00. "Murov Az Terminal" - "Turan"
"Murov Az Terminal"ın idman zalı
16 yanvar
Yüksək Liqa (kişilər)
VIII tur (təxirə salınan oyun)
17:00. "Azerreyl" - "Xilasedici"
FHN-nin idman zalı
18 yanvar
Yüksək Liqa (qadınlar)
VIII tur (təxirə salınan oyun)
17:00. "Gənclər" - "Abşeron"
AVF-nin idman zalı