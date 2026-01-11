İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan çempionatlarında növbəti oyunların vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    • 11 yanvar, 2026
    • 13:04
    Azərbaycan çempionatlarında növbəti oyunların vaxtı açıqlanıb

    Qadın və kişi voleybolçular arasında keçirilən Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti oyunların vaxtı bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

    12 yanvar

    Yüksək Liqa (qadınlar)

    VII tur (təxirə salınan oyun)

    17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gənclər"

    "Milli Aviasiya Akademiyası" klubunun idman zalı

    II tur (təxirə salınan oyun)

    17:00. UNEC - "Abşeron"

    UNEC-in idman zalı

    12 yanvar

    Yüksək Liqa (kişilər)

    IX tur

    17:00. "Azerreyl" - "Ordu"

    FHN-nin idman zalı

    13 yanvar

    Yüksək Liqa (kişilər)

    IX tur

    17:00. "Xilasedici" - "Neftçi"

    FHN-nin idman zalı

    14 yanvar

    Yüksək Liqa (kişilər)

    IX tur

    17:00. "Gənclər" - "Murov Az Terminal"

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

    15 yanvar

    Yüksək Liqa (qadınlar)

    IX tur

    16:00. "AZERRAIL" - "Gənclər"

    18:00. "Abşeron" - "Gəncə"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) idman zalı

    16 yanvar

    Yüksək Liqa (qadınlar)

    IX tur

    17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "DH Volley"

    "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalı

    17:00. "Murov Az Terminal" - "Turan"

    "Murov Az Terminal"ın idman zalı

    16 yanvar

    Yüksək Liqa (kişilər)

    VIII tur (təxirə salınan oyun)

    17:00. "Azerreyl" - "Xilasedici"

    FHN-nin idman zalı

    18 yanvar

    Yüksək Liqa (qadınlar)

    VIII tur (təxirə salınan oyun)

    17:00. "Gənclər" - "Abşeron"

    AVF-nin idman zalı

    Yüksək Liqa Voleybol

    Son xəbərlər

    13:24

    Maduronun oğlu atasının vəziyyətini qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    13:15

    KİV: İsrail ABŞ-nin İrana müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    13:07

    Bir həftə əvvəl Qobustanda yol qəzasında yaralanan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    13:04

    Azərbaycan çempionatlarında növbəti oyunların vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    12:47

    Etirazlarda İranın 8 xüsusi təyinatlısı həlak olub

    Region
    12:26

    Əli Laricani: Qarşıdurma və toqquşma yaradanlar ağır cəza ilə üzləşəcəklər

    Region
    12:20

    Sabah Bakıda güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    12:07
    Foto

    Naxçıvan şəhərində qatı duman müşahidə olunur

    Ekologiya
    12:02

    İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti