Сотрудник ANAMA подорвался на мине в приграничной с Арменией зоне

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) 17 ноября подорвался на мине на территории села Бала Джафарли Газахского района, расположенного в приграничной с Арменией зоне.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Сообщается, что сотрудник агентства Самир Имамвердиев (1988 г.р.) получил травму при подрыве противопехотной мины во время выполнения служебных обязанностей. В результате инцидента ему оторвало правую стопу.

Имамвердиев был доставлен в районную центральную больницу. Его состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.