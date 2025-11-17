Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Сотрудник ANAMA подорвался на мине в приграничной с Арменией зоне

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 13:15
    Сотрудник ANAMA подорвался на мине в приграничной с Арменией зоне

    Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) 17 ноября подорвался на мине на территории села Бала Джафарли Газахского района, расположенного в приграничной с Арменией зоне.

    Об этом Report сообщили в ANAMA.

    Сообщается, что сотрудник агентства Самир Имамвердиев (1988 г.р.) получил травму при подрыве противопехотной мины во время выполнения служебных обязанностей. В результате инцидента ему оторвало правую стопу.

    Имамвердиев был доставлен в районную центральную больницу. Его состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.

    ANAMA-nın əməkdaşı Ermənistanla sərhəd bölgədə minaya düşüb
    ANAMA employee injured in landmine explosion

