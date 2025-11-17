Сотрудник ANAMA подорвался на мине в приграничной с Арменией зоне
- 17 ноября, 2025
- 13:15
Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) 17 ноября подорвался на мине на территории села Бала Джафарли Газахского района, расположенного в приграничной с Арменией зоне.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
Сообщается, что сотрудник агентства Самир Имамвердиев (1988 г.р.) получил травму при подрыве противопехотной мины во время выполнения служебных обязанностей. В результате инцидента ему оторвало правую стопу.
Имамвердиев был доставлен в районную центральную больницу. Его состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.
