Etirazlarda İranın 8 xüsusi təyinatlısı həlak olub
Region
- 11 yanvar, 2026
- 12:47
İranda baş verən iğtişaşlar nəticəsində Hüquq-Mühafizə Orqanları Komandanlığının xüsusi bölmələrinin səkkiz hərbçisi həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hüquq-Mühafizə Orqanları Komandanlıq məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ölümlər yanvarın 8 və 9-da qeydə alınıb. "Hərbçilər atəş açan və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını müxtəlif silahlarla döyən qiyamçıların hücumu nəticəsində həlak olublar" , - məlumatda bildirilib.
Məlumata görə, silahlı insident yaradan terrorçulardan 200-ü həbs olunub, iğtişaş iştirakçılarının sığınacaqlarından xeyli miqdarda döyüş sursatı, silah, qumbara və Molotov kokteylləri müsadirə edilib.
Son xəbərlər
13:24
Maduronun oğlu atasının vəziyyətini qiymətləndiribDigər ölkələr
13:15
KİV: İsrail ABŞ-nin İrana müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədirDigər ölkələr
13:07
Bir həftə əvvəl Qobustanda yol qəzasında yaralanan şəxs xəstəxanada ölübHadisə
13:04
Azərbaycan çempionatlarında növbəti oyunların vaxtı açıqlanıbKomanda
12:47
Etirazlarda İranın 8 xüsusi təyinatlısı həlak olubRegion
12:26
Əli Laricani: Qarşıdurma və toqquşma yaradanlar ağır cəza ilə üzləşəcəklərRegion
12:20
Sabah Bakıda güclü külək əsəcəkEkologiya
12:07
Foto
Naxçıvan şəhərində qatı duman müşahidə olunurEkologiya
12:02