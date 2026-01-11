Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В ходе протестов в Иране погибли восемь бойцов спецназа

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 13:00
    В ходе протестов в Иране погибли восемь бойцов спецназа

    В ходе протестов 8 и 9 января, перешедших в беспорядки в Иране, погибли восемь военнослужащих спецподразделений Командования правоохранительных органов.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Командования.

    "Военнослужащие погибли в результате нападения мятежников, которые стреляли по сотрудникам правоохранительных органов, а также избивали их различными предметами", - говорится в сообщении.

    По данным правоохранительных органов, в Иране были арестованы 200 человек по обвинению в участии в вооруженных нападениях в ходе акций протестов, в их укрытиях было обнаружено и изъято значительное количество боеприпасов, оружия, гранат и коктейлей Молотова.

