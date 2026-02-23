МИД Азербайджана поздравил Японию и Бруней с национальным днем
- 23 февраля, 2026
- 10:34
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Японии с национальным днем.
Как сообщает Report, поздравление размещено на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.
"Искренне поздравляем правительство и народ Японии с национальным днем", - говорится в сообщении.
МИД также поздравил Бруней-Даруссалам с национальным днем.
В публикации МИД по этому случаю говорится:
"От всей души поздравляем правительство и народ Брунея-Даруссалама с национальным днем".
