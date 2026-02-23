Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    23 февраля, 2026
    • 10:34
    МИД Азербайджана поздравил Японию и Бруней с национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Японии с национальным днем.

    Как сообщает Report, поздравление размещено на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

    "Искренне поздравляем правительство и народ Японии с национальным днем", - говорится в сообщении.

    МИД также поздравил Бруней-Даруссалам с национальным днем.

    В публикации МИД по этому случаю говорится:

    "От всей души поздравляем правительство и народ Брунея-Даруссалама с национальным днем".

    МИД Азербайджана Бруней-Даруссалам Япония национальный день
    Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib
