    Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Yaponiya hökuməti və xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında post paylaşıb.

    "Yaponiyanın Milli Günü münasibətilə Yaponiya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.

    Yaponiyanın Milli Günü mübarək!" - təbrikdə qeyd olunub.

    Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin Bruney Darüssəlamı da Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Bruney Darüssalamın Milli Günü münasibətilə Bruney hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.

    Bruneyin Milli Günü mübarək!"- paylaşımda qeyd olunub.

