Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib
- 23 fevral, 2026
- 10:18
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Yaponiya hökuməti və xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında post paylaşıb.
"Yaponiyanın Milli Günü münasibətilə Yaponiya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.
Yaponiyanın Milli Günü mübarək!" - təbrikdə qeyd olunub.
Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin Bruney Darüssəlamı da Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Bruney Darüssalamın Milli Günü münasibətilə Bruney hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.
Bruneyin Milli Günü mübarək!"- paylaşımda qeyd olunub.
We extend our sincere congratulations to the Government and people of Japan on the occasion of the National Day.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 23, 2026
Happy National Day, Japan! 🇦🇿🇯🇵@MofaJapan_en pic.twitter.com/hrdN6DlRN2
On the occasion of the National Day of Brunei Darussalam, we extend our sincere congratulations to the Government and people of Brunei.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 23, 2026
Happy National Day, Brunei! 🇦🇿🇧🇳@GOV_BN pic.twitter.com/5MHIT2hPQ4