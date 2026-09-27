Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    МИД Азербайджана поздравил Туркменистан с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 14:00
    МИД Азербайджана поздравил Туркменистан с Национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Туркменистан с Днем независимости.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.

    "От всей души поздравляем братский народ и правительство Туркменистана с Национальным днем Туркменистана!

    Желаем Туркменистану прочного мира, процветания, прогресса и развития.

    С Национальным днем!" - говорится в публикации.

    Azərbaycan XİN Türkmənistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani MFA congratulates Turkmenistan on national day
    MiniBoss
    MiniBoss

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