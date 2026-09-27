МИД Азербайджана поздравил Туркменистан с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Туркменистан с Днем независимости.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.

"От всей души поздравляем братский народ и правительство Туркменистана с Национальным днем Туркменистана!

Желаем Туркменистану прочного мира, процветания, прогресса и развития.

С Национальным днем!" - говорится в публикации.