МИД Азербайджана поздравил Туркменистан с Национальным днем
Внешняя политика
- 27 сентября, 2026
- 14:00
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Туркменистан с Днем независимости.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.
"От всей души поздравляем братский народ и правительство Туркменистана с Национальным днем Туркменистана!
Желаем Туркменистану прочного мира, процветания, прогресса и развития.
С Национальным днем!" - говорится в публикации.
Azərbaycan XİN Türkmənistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijani MFA congratulates Turkmenistan on national day
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