Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана за 9 мес. увеличился на 20,5%

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 13:02
    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана за 9 мес. увеличился на 20,5%

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана, без учета немонетарного золота, за январь-сентябрь 2026 года увеличился на 20,5%.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе панельной дискуссии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По его словам, за отчетный период на ненефтегазовый сектор пришлось более 70% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

    Он отметил, что Азербайджан проводит комплексные экономические реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление роли частного сектора и расширение возможностей для международного сотрудничества.

    Советник министра также сообщил, что для стимулирования экспорта внедрены механизмы снижения расходов при выходе на зарубежные рынки.

    Кроме того, за 9 месяцев 2026 года Фонд развития бизнеса Азербайджана предоставил около 246 млн манатов в виде льготного финансирования для поддержки более 4 тыс. проектов.

    Гусейнов отметил, что важную роль в развитии международного экономического сотрудничества играют двусторонние деловые советы, созданные Азербайджаном совместно с Турцией, Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ, Казахстаном и Вьетнамом.

    "Дальнейшие усилия будут направлены на развитие трансграничной торговли, цифровизацию, зеленый переход и интеграцию азербайджанских компаний в международные цепочки поставок", - добавил он.

    Гусейн Гусейнов Ненефтегазовый экспорт Азербайджана VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Azerbaijan's non-oil and gas exports rise 20.5% in first nine months
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    13:16
    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства
    Внешняя политика
    13:15
    Фото
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Армия
    Лента новостей