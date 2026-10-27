Ненефтегазовый экспорт Азербайджана за 9 мес. увеличился на 20,5%

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана, без учета немонетарного золота, за январь-сентябрь 2026 года увеличился на 20,5%.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе панельной дискуссии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, за отчетный период на ненефтегазовый сектор пришлось более 70% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Он отметил, что Азербайджан проводит комплексные экономические реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление роли частного сектора и расширение возможностей для международного сотрудничества.

Советник министра также сообщил, что для стимулирования экспорта внедрены механизмы снижения расходов при выходе на зарубежные рынки.

Кроме того, за 9 месяцев 2026 года Фонд развития бизнеса Азербайджана предоставил около 246 млн манатов в виде льготного финансирования для поддержки более 4 тыс. проектов.

Гусейнов отметил, что важную роль в развитии международного экономического сотрудничества играют двусторонние деловые советы, созданные Азербайджаном совместно с Турцией, Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ, Казахстаном и Вьетнамом.

"Дальнейшие усилия будут направлены на развитие трансграничной торговли, цифровизацию, зеленый переход и интеграцию азербайджанских компаний в международные цепочки поставок", - добавил он.