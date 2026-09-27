İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycan XİN Türkmənistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:50
    Azərbaycan XİN Türkmənistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkmənistanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    "Qardaş Türkmənistan xalqını və hökumətini Türkmənistanın Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik!

    Türkmənistana davamlı sülh, firavanlıq, tərəqqi və inkişaf arzulayırıq.

    Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Gün Türkmənistan
    МИД Азербайджана поздравил Туркменистан с Национальным днем
    Azerbaijani MFA congratulates Turkmenistan on national day
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    MiniBoss

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