Azərbaycan XİN Türkmənistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 13:50
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkmənistanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Qardaş Türkmənistan xalqını və hökumətini Türkmənistanın Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Türkmənistana davamlı sülh, firavanlıq, tərəqqi və inkişaf arzulayırıq.
Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
МИД Азербайджана поздравил Туркменистан с Национальным днем
Azerbaijani MFA congratulates Turkmenistan on national day
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