Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    МИД Азербайджана поздравил Сирию

    Внешняя политика
    • 17 апреля, 2026
    • 10:27
    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Сирию с Национальным днем.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети X.

    "По случаю Национального дня выражаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Сирии.

    С Национальным днем, Сирия!", - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Сирия
    Azərbaycan XİN Suriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Syria

