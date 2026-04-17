Azərbaycan XİN Suriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 17 aprel, 2026
- 10:25
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Suriyanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Suriyanın Milli Günü münasibətilə Suriya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Milli Günün mübarək, Suriya!", - paylaşımda qeyd olunub.
On the occasion of the National Day of Syria, we extend our sincere congratulations and best wishes to the Government and people of Syria.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 17, 2026
Happy National Day, Syria! 🇦🇿 🇸🇾 @syrianmofaex pic.twitter.com/lE4k2IZDgY
