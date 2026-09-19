Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    МИД Азербайджана поздравил Сент-Китс и Невис с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 10:37
    МИД Азербайджана поздравил Сент-Китс и Невис с Национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Сент-Китс и Невис с Национальным днем.

    Как передает Report, об этом МИД Азербайджана сообщил в соцсети "X".

    "Искренние поздравления народу и правительству Сент-Китса и Невиса по случаю Национального дня! Счастливого Национального дня!" - говорится в публикации.

    Национальный день Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    XİN Kitts və Nevis xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Saint Kitts and Nevis on its National Day

    Последние новости

    13:00

    Три года назад азербайджанская армия начала операцию по восстановлению суверенитета

    Внутренняя политика
    12:48

    Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г

    Финансы
    12:36
    Фото

    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    12:35

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° тепла

    Экология
    12:33

    Ираклий Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии является нашей основной задачей

    В регионе
    12:12
    Фото
    Видео

    В Ханкенди идет подготовка ко Дню города

    Внутренняя политика
    12:09

    В Анкарском университете состоялось открытие барельефа и аудитории Ахмеда Агаоглу

    Внешняя политика
    12:08
    Фото
    Видео

    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура

    Энергетика
    11:41

    Доходы Азербайджана от аренды госимущества вырастут на 20% в 2027г

    Финансы
    Лента новостей