МИД Азербайджана поздравил Сент-Китс и Невис с Национальным днем
Внешняя политика
- 19 сентября, 2026
- 10:37
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Сент-Китс и Невис с Национальным днем.
Как передает Report, об этом МИД Азербайджана сообщил в соцсети "X".
"Искренние поздравления народу и правительству Сент-Китса и Невиса по случаю Национального дня! Счастливого Национального дня!" - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of St. Kitts and Nevis on the occasion of the National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 19, 2026
Happy National Day! 🇦🇿 🇰🇳#St.KittsandNevis pic.twitter.com/IKTel4dD6u
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