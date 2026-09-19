МИД Азербайджана поздравил Сент-Китс и Невис с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Сент-Китс и Невис с Национальным днем.

Как передает Report, об этом МИД Азербайджана сообщил в соцсети "X".

"Искренние поздравления народу и правительству Сент-Китса и Невиса по случаю Национального дня! Счастливого Национального дня!" - говорится в публикации.