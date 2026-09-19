İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    XİN Kitts və Nevis xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2026
    • 10:29
    XİN Kitts və Nevis xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Kitts və Nevis xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Müqəddəs Kitts və Nevis xalqını, hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik!

    Milli Gününüz mübarək!", - qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Günü
    МИД Азербайджана поздравил Сент-Китс и Невис с Национальным днем
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Saint Kitts and Nevis on its National Day

    Son xəbərlər

    13:00

    Üç il əvvəl Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası üçün əməliyyatlara başlayıb

    Daxili siyasət
    12:57

    Ötən gün vətəndaşlardan qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    12:44

    Səbinə Əliyeva: Erməni əsilli məhbusların hüquqlarının pozulması ilə bağlı xəbərlər qərəzli siyasi məqsəd daşıyır

    Daxili siyasət
    12:43

    Azərbaycan əhəng istehsalını avqustda 2 dəfə artırıb

    Sənaye
    12:33

    İtaliya millisinin sabiq futbolçusu Sandro Matsola vəfat edib

    Futbol
    12:24

    Bazar günü arabir yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:21

    20 Sentyabr dövlət suverenliyinin və konstitusiya quruluşunun tam bərpasını təcəssüm etdirir - RƏY

    Qarabağ
    12:19

    Azərbaycanda gömrük daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    12:18

    Azərbaycan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını avqustda 91 dəfə artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti