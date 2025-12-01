МИД Азербайджана поздравил Румынию с национальным праздником
Внешняя политика
- 01 декабря, 2025
- 10:05
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Румынию с национальным праздником.
Как передает Report, поздравление размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
В поздравлении говорится: "С Национальным днем, Румыния! Мы искренне поздравляем правительство и народ Румынии с праздником".
Happy National Day, Romania! 🇦🇿🇷🇴— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 1, 2025
We send our sincere congratulations and best wishes to the Government and people of Romania.@MAERomania pic.twitter.com/NnMsncK57Z
