    МИД Азербайджана поздравил Румынию с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 10:05
    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Румынию с национальным праздником.

    Как передает Report, поздравление размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    В поздравлении говорится: "С Национальным днем, Румыния! Мы искренне поздравляем правительство и народ Румынии с праздником".

