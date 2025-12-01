Rəsmi Bakı Rumıniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 01 dekabr, 2025
- 09:55
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Rumıniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Rumıniya hökuməti və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı göndəririk", - paylaşımda vurğulanıb.
Happy National Day, Romania! 🇦🇿🇷🇴— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 1, 2025
We send our sincere congratulations and best wishes to the Government and people of Romania.@MAERomania pic.twitter.com/NnMsncK57Z
Son xəbərlər
10:15
Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcəkİnfrastruktur
10:11
TÜRKPA Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyası Qırğızıstanda monitorinq keçiribXarici siyasət
10:11
İRİA ABŞ-nin qlobal innovasiya platforması "Plug and Play"lə əməkdaşlığa başlayırİKT
10:07
Foto
İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edibEnergetika
10:00
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıbEnergetika
09:59
"Sumqayıt"ın legioneri Premyer Liqada yubiley qolunu vurubFutbol
09:59
Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır - EKSKLÜZİVMaliyyə
09:55
Rəsmi Bakı Rumıniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:54