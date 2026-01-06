"Araz-Naxçıvan" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 13:23
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında çıxış edən edən "Araz-Naxçıvan" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmailçisinin vitse-prezidenti Mahmud Sadıqov məlumat verib.
Klub Jan Karlosla "5+10 aylıq" müqavilə imzalayıb. Futzalçı özünü yaxşı tərəfdən göstərəcəyi təqdirdə mayda müqavilənin müddəti uzadılacaq.
J.Karlosun son klubu Polşa təmsilçisi "Darkomp" olub.
Son xəbərlər
14:27
Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənibXarici siyasət
14:26
Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyibASK
14:22
"Çelsi" yeni baş məşqçisini açıqlayıbFutbol
14:21
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edibXarici siyasət
14:13
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Turizmin İnkişafı Şirkətinin həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olubXarici siyasət
14:12
Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
14:11
Abşeronun bəzi ərazilərində işıq kəsilibEnergetika
14:09
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşübXarici siyasət
14:08