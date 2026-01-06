İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Araz-Naxçıvan" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:23
    Araz-Naxçıvan qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında çıxış edən edən "Araz-Naxçıvan" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmailçisinin vitse-prezidenti Mahmud Sadıqov məlumat verib.

    Klub Jan Karlosla "5+10 aylıq" müqavilə imzalayıb. Futzalçı özünü yaxşı tərəfdən göstərəcəyi təqdirdə mayda müqavilənin müddəti uzadılacaq.

    J.Karlosun son klubu Polşa təmsilçisi "Darkomp" olub.

    futzal Jan Karlos Azərbaycan Yüksək Liqası "Araz-Naxçıvan" klubu Mahmud Sadıqov

