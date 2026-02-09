İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinə rəis müavini təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 fevral, 2026
    • 15:26
    Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinə rəis müavini təyin olunub

    Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətində rəis müavini vəzifəsinə təyinat olub.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, mədəniyyət naziri Adil Kərimli bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, bu posta Ayaz Müseyibov təyin edilib.

    Dövlət Xidmətindən "Report"a faktı təsdiqləyiblər.

    A.Müseyibov bundan öncə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin direktor müavini vəzifəsində çalışıb.

    Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti Mədəniyyət Nazirliyi təyinat

