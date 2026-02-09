Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinə rəis müavini təyin olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 09 fevral, 2026
- 15:26
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətində rəis müavini vəzifəsinə təyinat olub.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, mədəniyyət naziri Adil Kərimli bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, bu posta Ayaz Müseyibov təyin edilib.
Dövlət Xidmətindən "Report"a faktı təsdiqləyiblər.
A.Müseyibov bundan öncə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin direktor müavini vəzifəsində çalışıb.
Son xəbərlər
16:11
Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı prosedur qaydaları dəyişibİnfrastruktur
16:10
İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:10
Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilibDigər
16:10
Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilibDaxili siyasət
16:09
İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vururXarici siyasət
16:05
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıbMaliyyə
15:59
Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏYXarici siyasət
15:58
Rusiya klubu "Fənərbağça"da çıxış etmiş futbolçunun transferini açıqlayıbFutbol
15:51
Foto