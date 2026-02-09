İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Naxçıvan güləşçiləri Türkiyədə keçirilən festivalda uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    • 09 fevral, 2026
    • 15:29
    Naxçıvan güləşçiləri Türkiyədə keçirilən festivalda uğurla çıxış ediblər

    Naxçıvan güləşçiləri Türkiyədə keçirilən "Veliköy Qarüstü Qaraqucaq Güləşi Festivalı"nda uğurla çıxış ediblər.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, yarışda Azərbaycan və Gürcüstanla yanaşı, Türkiyənin Ərzurum, Amasya, İstanbul, Tokat, Samsun və Artvin vilayətlərindən 12 kateqoriya üzrə ümumilikdə 149 idmançı mübarizə aparıb.

    Qarşılaşmalar qarla örtülü meydançada keçirilib.

    Azərbaycanı yarışda Naxçıvan Şəhər Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin məşqçi-müəllimi Hikmət Hüseynovun rəhbərliyi ilə "Naxçıvan" komandasının 6 idmançısı təmsil edib. Təmsilçilərimiz festivalda 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar.

    Uşaqların yarışında Murad Hacızadə (35 kq) qızıl çempion olub. Rüzgar Məmmədov eyni yaş qrupu və çəkidə üçüncü yeri tutub. Böyüklərin yarışında Hüseyn Rzayev (85 kq) gümüş medala sahib çıxıb. Murad Quliyev (70 kq), Qoca Əhmədov (90 kq) və Kəramət Xudiyev (90 kq) isə yarışı bürünc medalla tamamlayıblar.

    güləş Naxçıvan Veliköy Qarüstü Qaraqucaq Güləşi Festivalı

