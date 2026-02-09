İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakı və Düşənbə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 15:11
    Bakı və Düşənbə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Tacikistan ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə edib.

    "Report" Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr bu ölkənin XİN başçısının müavini Nigin Alizodanın Azərbaycanın Düşənbədəki səfiri Əlimirzamin Əsgərovla görüşü zamanı aparılıb.

    "Görüş zamanı tərəflər ikitərəfli münasibətlər kompleksinin hazırkı vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini, həmçinin imzalanmış sənədlərin və əməkdaşlıq proqramlarının gedişatını müzakirə ediblər", - məlumatda vurğulanıb.

    Баку и Душанбе обсудили перспективы развития двусторонних отношений
    Azerbaijan, Tajikistan mull development of bilateral relations

