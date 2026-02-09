Bakı və Düşənbə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 09 fevral, 2026
- 15:11
Azərbaycan və Tacikistan ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə edib.
"Report" Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr bu ölkənin XİN başçısının müavini Nigin Alizodanın Azərbaycanın Düşənbədəki səfiri Əlimirzamin Əsgərovla görüşü zamanı aparılıb.
"Görüş zamanı tərəflər ikitərəfli münasibətlər kompleksinin hazırkı vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini, həmçinin imzalanmış sənədlərin və əməkdaşlıq proqramlarının gedişatını müzakirə ediblər", - məlumatda vurğulanıb.
Son xəbərlər
16:11
Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı prosedur qaydaları dəyişibİnfrastruktur
16:10
İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:10
Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilibDigər
16:10
Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilibDaxili siyasət
16:09
İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vururXarici siyasət
16:05
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıbMaliyyə
15:59
Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏYXarici siyasət
15:58
Rusiya klubu "Fənərbağça"da çıxış etmiş futbolçunun transferini açıqlayıbFutbol
15:51
Foto