Баку и Душанбе обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Азербайджан и Таджикистан обсудили развитие двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на МИД Таджикистана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Таджикистана Нигина Ализода с послом Азербайджана в Душанбе Алимирзамином Аскеровым.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития комплекса двусторонних отношений, а также ход реализации подписанных документов и программ сотрудничества", - говорится в сообщении.