Баку и Душанбе обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Внешняя политика
- 09 февраля, 2026
- 15:03
Азербайджан и Таджикистан обсудили развитие двусторонних отношений.
Как передает Report со ссылкой на МИД Таджикистана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Таджикистана Нигина Ализода с послом Азербайджана в Душанбе Алимирзамином Аскеровым.
"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития комплекса двусторонних отношений, а также ход реализации подписанных документов и программ сотрудничества", - говорится в сообщении.
