    Баку и Душанбе обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 15:03
    Азербайджан и Таджикистан обсудили развитие двусторонних отношений.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Таджикистана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Таджикистана Нигина Ализода с послом Азербайджана в Душанбе Алимирзамином Аскеровым.

    "В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития комплекса двусторонних отношений, а также ход реализации подписанных документов и программ сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Bakı və Düşənbə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Tajikistan mull development of bilateral relations
