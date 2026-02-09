Azərbaycan millisi Gürcüstanda ikinci yoxlama oyununu keçirib
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 15:20
Gürcüstanda təlim-məşq toplanışında olan Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi ikinci yoxlama oyununu keçirib.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda Tbilisidə Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşıb.
Görüş meydan sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, komandalar arasında baş tutan ilk görüş rəqibin 6:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı.
Son xəbərlər
16:10
İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:10
Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilibDigər
16:10
Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilibDaxili siyasət
16:09
İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vururXarici siyasət
16:05
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıbMaliyyə
15:59
Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏYXarici siyasət
15:58
Rusiya klubu son olaraq "Fənərbağça"da çıxış edən futbolçunun transferini açıqlayıbFutbol
15:51
Foto
ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilibİnfrastruktur
15:47
Foto