İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Maliyyə Nazirliyi ötən il 466 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 15:29
    Maliyyə Nazirliyi ötən il 466 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub

    2025-ci ildə Maliyyə Nazirliyi 466 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu işlərdən 259-u başa çatıb. Nəticədə 63 milyon manat qənaət edilib.

    Hesabat dövründə həmçinin nazirlik 27 cinayət işinə zərərcəkmiş şəxs qismində cəlb olunub ki, son nəticədə bunun hesabına 3,4 milyon manatın bərpa olunması nəzərdə tutulur. Bu məhkəmə işlərindən 10-u artıq başa çatıb və 1,2 milyon manat ötən il bərpa edilib.

    Maliyyə Nazirliyi məhkəmə işi
    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Son xəbərlər

    16:10

    İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:10

    Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilib

    Digər
    16:10

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Daxili siyasət
    16:09

    İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vurur

    Xarici siyasət
    16:05

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb

    Maliyyə
    15:59

    Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏY

    Xarici siyasət
    15:58

    Rusiya klubu "Fənərbağça"da çıxış etmiş futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    15:51
    Foto

    ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    15:47
    Foto

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri kollektivə təqdim edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti