Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 15:55
    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Министерство финансов Азербайджане в 2025 году выступило ответчиком по 466 судебным делам.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, из них 259 разбирательств завершено, что позволило обеспечить экономию бюджетных средств на сумму 63 млн манатов.

    Кроме того, за отчетный период министерство было признано потерпевшей стороной по 27 уголовным делам, предусматривающим возмещение ущерба на 3,4 млн манатов.

    Минфин судебное дело бюджетные средства
    Maliyyə Nazirliyi ötən il 466 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    15:54

    Суд в Уфе арестовал на 2 месяца напавшего на студентов в общежитии подростка

    В регионе
    Лента новостей