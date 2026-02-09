Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам
Финансы
- 09 февраля, 2026
- 15:55
Министерство финансов Азербайджане в 2025 году выступило ответчиком по 466 судебным делам.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, из них 259 разбирательств завершено, что позволило обеспечить экономию бюджетных средств на сумму 63 млн манатов.
Кроме того, за отчетный период министерство было признано потерпевшей стороной по 27 уголовным делам, предусматривающим возмещение ущерба на 3,4 млн манатов.
