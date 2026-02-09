İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Rusiyaya badam ixracından qazancını 10 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    • 09 fevral, 2026
    • 15:31
    Azərbaycan Rusiyaya badam ixracından qazancını 10 dəfəyə yaxın artırıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan xarici ölkələrə 3,15 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 138 ton badam göndərilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 91 %, kəmiyyət olaraq isə 2,7 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Özbəkistana 1,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 93 % çox) 616 ton (+2,8 dəfə), Rusiyaya 995 min ABŞ dolları dəyərində (+9,5 dəfə) 176 ton (+7 dəfə), Türkiyəyə 398 min ABŞ dolları dəyərində (-51 %) 126 ton (-18 %), İtaliyaya 290 min ABŞ dolları dəyərində 71 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Gürcüstana 253 min ABŞ dolları dəyərində 147 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul satıb.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 581 ton badamın 53 %-i Özbəkistanın payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi badam Özbəkistan Rusiya Türkiyə İtaliya Gürcüstan
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз
    Azerbaijan sees surge in revenues from almond exports to Russia

    Son xəbərlər

    16:09

    İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vurur

    Xarici siyasət
    16:05

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb

    Maliyyə
    15:59

    Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏY

    Xarici siyasət
    15:58

    Rusiya klubu son olaraq "Fənərbağça"da çıxış edən futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    15:51
    Foto

    ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    15:47
    Foto

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri kollektivə təqdim edilib

    Daxili siyasət
    15:44

    Azər Bağırov: "Veysəl Rzayevin "Kəpəz"dəki taleyi həkimlərin rəyindən asılıdır"

    Futbol
    15:39

    Dövlət Gömrük Komitəsi və "AmCham Azerbaijan" növbəti dəfə görüş keçiriblər

    Biznes
    15:31

    Azərbaycan Rusiyaya badam ixracından qazancını 10 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti