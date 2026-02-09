Azərbaycan Rusiyaya badam ixracından qazancını 10 dəfəyə yaxın artırıb
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan xarici ölkələrə 3,15 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 138 ton badam göndərilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 91 %, kəmiyyət olaraq isə 2,7 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Özbəkistana 1,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 93 % çox) 616 ton (+2,8 dəfə), Rusiyaya 995 min ABŞ dolları dəyərində (+9,5 dəfə) 176 ton (+7 dəfə), Türkiyəyə 398 min ABŞ dolları dəyərində (-51 %) 126 ton (-18 %), İtaliyaya 290 min ABŞ dolları dəyərində 71 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Gürcüstana 253 min ABŞ dolları dəyərində 147 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul satıb.
2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 581 ton badamın 53 %-i Özbəkistanın payına düşüb.