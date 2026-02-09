Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз
Бизнес
- 09 февраля, 2026
- 16:02
Азербайджан в январе-ноябре 2025 года экспортировал 1 138 тонн миндаля на сумму $3,15 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно в 2,7 раза и на 91% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
За отчетный период Азербайджан экспортировал в Узбекистан 616 тонн (+2,8 раза) миндаля на сумму $1,2 млн (+93%), в Россию - 176 тонн (+7 раз) на сумму $995 тыс. (+9,5 раза), в Турцию - 126 тонн (-18%) на сумму $398 тыс. (-51%), в Италию - 71 тонну на сумму $290 тыс. (годом ранее поставок не было), в Грузию - 147 тонн на сумму $253 тыс. (годом ранее поставок не было).
В 2024 году из 581 тонны миндаля, экспортированного из Азербайджана, 53% пришлось на долю Узбекистана.
Последние новости
16:25
Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражениеВ регионе
16:25
Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoICДругие страны
16:22
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела ЭпштейнаДругие страны
16:20
В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%Финансы
16:09
Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"Внешняя политика
16:03
Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с АзербайджаномВнешняя политика
16:02
Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 разБизнес
15:55
Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным деламФинансы
15:54