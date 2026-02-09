Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Бизнес
    • 09 февраля, 2026
    • 16:02
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Азербайджан в январе-ноябре 2025 года экспортировал 1 138 тонн миндаля на сумму $3,15 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно в 2,7 раза и на 91% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан экспортировал в Узбекистан 616 тонн (+2,8 раза) миндаля на сумму $1,2 млн (+93%), в Россию - 176 тонн (+7 раз) на сумму $995 тыс. (+9,5 раза), в Турцию - 126 тонн (-18%) на сумму $398 тыс. (-51%), в Италию - 71 тонну на сумму $290 тыс. (годом ранее поставок не было), в Грузию - 147 тонн на сумму $253 тыс. (годом ранее поставок не было).

    В 2024 году из 581 тонны миндаля, экспортированного из Азербайджана, 53% пришлось на долю Узбекистана.

    Azərbaycan Rusiyaya badam ixracından qazancını 10 dəfəyə yaxın artırıb
    Azerbaijan sees surge in revenues from almond exports to Russia
