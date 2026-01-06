İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:12
    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov yanvarın 5-də və 6-da Quba Rayon Polis Şöbəsində vətəndaş qəbulu keçirib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Polis Şöbəsinin inzibati binasında Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlardan, eləcə də digər bölgələrdən qəbula gələn 276 vətəndaşın müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətləri dinlənilib.

    Nazir qəbula gələnlərin müraciətlərinin həlli istiqamətində zəruri addımların atılması və vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması məqsədi ilə Nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib.

    Müraciətlərin mütləq əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb, digərləri nəzarətə götürülüb.

    General-polkovnik Vilayət Eyvazov polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin sıra baxışını keçirib.

    Vətən müharibəsinin 19 iştirakçısının da qatıldığı sıra baxışında xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 223 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili işlər naziri Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    13:19

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttində görülən işlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:16

    "Xankəndi"nin koordinatoru: "Akademiyanı harada qura biləcəyimizlə bağlı araşdırma aparacağam"

    Futbol
    13:12
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:11

    ADB Azərbaycanda BOEM-in enerji şəbəkələrinə inteqrasiyası üzrə layihəyə start verir

    Energetika
    13:08

    Ötən il ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 3 milyon manatdan çox cərimə tətbiq edilib

    Ekologiya
    13:05

    Baş nazir: ABŞ-nin Qrenlandiyanı ələ keçirməsi NATO-nun sonu demək olacaq

    Digər ölkələr
    12:56

    Sabah 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:50

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    12:45

    Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı: Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bölgə qlobal güclərin mərkəz nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti