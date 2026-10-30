Баку и Куала-Лумпур планируют подписать меморандум о борьбе с коррупцией

Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в борьбе с коррупцией.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, обсуждения состоялись в ходе встречи генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с главным комиссаром Комиссии по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) Абдул Халимом Аманом, прибывшим в Баку для участия в третьем заседании высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На встрече отмечалось, что дружественные отношения, политические связи и взаимодействие двух стран на международных площадках способствуют развитию сотрудничества между правоохранительными органами.

Аман отметил высокий уровень организации и успешного проведения третьего заседания и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области борьбы с коррупцией, включая обмен передовым опытом и развитие профессиональной подготовки кадров.

Стороны также обсудили подписание Меморандума о взаимопонимании для укрепления правовых и институциональных основ сотрудничества между ведомствами, а также организацию взаимных ознакомительных визитов, и была достигнута предварительная договоренность в этих областях.