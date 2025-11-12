МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимости
- 12 ноября, 2025
- 10:05
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Польшу с Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.
"От всей души поздравляем народ и правительство Польши с Днем независимости. С праздником Дня независимости!" - подчеркивается в сообщении.
