МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Польшу с Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.

"От всей души поздравляем народ и правительство Польши с Днем независимости. С праздником Дня независимости!" - подчеркивается в сообщении.