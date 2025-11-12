Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 10:03
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Polşanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Polşa xalqını və hökumətini Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Müstəqillik Gününüz mübarək!" - paylaşımda vurğulanıb.
Our sincere congratulations to the People and Government of #Poland on the occasion of their Independence Day.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 12, 2025
Happy Independence Day!
🇦🇿🇵🇱@PolandMFA pic.twitter.com/2uOdv04z8r
