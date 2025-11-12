İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:03
    Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Polşanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Polşa xalqını və hökumətini Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Müstəqillik Gününüz mübarək!" - paylaşımda vurğulanıb.

    МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимости

