    Ermənistanda TRIPP üzrə tikintinin başlayacağı tarix açıqlanıb

    Region
    • 28 dekabr, 2025
    • 22:46
    Ermənistanda TRIPP üzrə tikintinin başlayacağı tarix açıqlanıb
    Ararat Mirzoyan

    "Biz Amerika tərəfi ilə çox intensiv işləyirik və 2026-cı ilin ikinci yarısında yerdə tikinti başlayacaq".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İctimai Televiziyada TRIPP - Tramp İnkişaf və Rifah Yolu barədə danışarkən məlumat verib.

    "Ümid edirəm ki, yaxın həftələrdə ilk sənədimiz olacaq. Gələn il beynəlxalq tərəfdaşlarımızın Ermənistana səfərləri ilə dolu olacaq", - nazir bildirib.

    Müxalifətin Rusiya və İranın "TRIPP"ə qarşı olduğuna inanması ilə bağlı sualı cavablandıran Mirzoyan belə cavab verib:

    "Bu insanlara qulaq asmayın, yalandır. İranlı həmkarlarımız suallar verdilər, biz cavab verdik və indi həm biz, həm də İran nəqliyyat dəhlizlərinin açılması imkanlarını görürük".

    Ararat Mirzoyan TRİİP Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan
