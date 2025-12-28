Глава МИД Армении рассказал о сроках начала строительства проекта TRIPP
В регионе
- 28 декабря, 2025
- 22:45
Мы очень интенсивно работаем с американской стороной, и во второй половине 2026 года на земле у нас начнется строительство.
Как передает Report, об этом в эфире Общественного телевидения заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, говоря об проекте TRIPP ("Маршрут Трампа").
"Надеюсь, в ближайшие недели у нас будет первый документ. Следующий год будет насыщен визитами наших международных партнеров в Армению", - сказал министр.
На вопрос, что по мнению оппозиции, Россия и Иран выступают против "Маршрута Трампа", Мирзоян ответил, что разблокировка инфраструктуры вызвала вопросы в Иране.
"Иранские коллеги задавали вопросы, мы давали ответы, и теперь и мы, и Иран видим в разблокировке инфраструктуры возможности", - заключил Мирзоян.
