İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Al Hadath": Latakiyada 100-dən çox iğtişaşçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 22:35
    Al Hadath: Latakiyada 100-dən çox iğtişaşçı saxlanılıb

    Suriya təhlükəsizlik qüvvələri Latakiya şəhərinin Əl-Əzhəri meydanının ərazisini mühasirəyə alıb və orada baş verən iğtişaşlarda iştirak edən nümayişçiləri təqib edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.

    Telekanal bildirib ki, hakimiyyət indiyədək 100-dən çox adamı saxlayıb.

    Bundan əvvəl bir neçə yerdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə nümayişçilərin izdihamı arasında olan silahlı şəxslər arasında atışmalar baş verib, nəticədə 3 nəfər həlak olub, 60-dan çox insan yaralanıb.

    Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nurəddin əl-Bab bəyan edib ki, keçid hökuməti vətəndaşların dinc etirazlar hüququna zəmanət verir, lakin onlardan zorakılıq və iğtişaşlara qarşı çağırışlara müqavimət göstərməyi tələb edir.

    Suriya ixtişaşlar Etiraz aksiyası
    Al Hadath: В Латакии задержали свыше 100 участников беспорядков

    Son xəbərlər

    22:46

    Ermənistanda TRIPP üzrə tikintinin başlayacağı tarix açıqlanıb

    Region
    22:35

    Mirzoyan: Azərbaycan benzinini almaq Ermənistan vətəndaşları üçün çox sərfəlidir

    Region
    22:35

    "Al Hadath": Latakiyada 100-dən çox iğtişaşçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:20

    Putinlə Trampın danışığının təfərrüatları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:11

    Maqnus Karlsen altıncı dəfə rapid üzrə dünya çempionu olub

    Fərdi
    21:46

    CNN: Tramp Ukrayna ilə bağlı təhlükəsizlik zəmanətlərini təsdiq üçün Konqresə təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    21:39

    İsrail ordusu hava hədəflərinə qarşı lazer sistemlərindən istifadə edəcək

    Digər ölkələr
    21:05

    "WSJ": Çatbotlardan müntəzəm istifadə psixozun inkişafına kömək edir

    Sağlamlıq
    20:43

    Zelenski Trampla görüşdən əvvəl Britaniyanın Baş naziri ilə danışıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti