"Al Hadath": Latakiyada 100-dən çox iğtişaşçı saxlanılıb
Digər ölkələr
- 28 dekabr, 2025
- 22:35
Suriya təhlükəsizlik qüvvələri Latakiya şəhərinin Əl-Əzhəri meydanının ərazisini mühasirəyə alıb və orada baş verən iğtişaşlarda iştirak edən nümayişçiləri təqib edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.
Telekanal bildirib ki, hakimiyyət indiyədək 100-dən çox adamı saxlayıb.
Bundan əvvəl bir neçə yerdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə nümayişçilərin izdihamı arasında olan silahlı şəxslər arasında atışmalar baş verib, nəticədə 3 nəfər həlak olub, 60-dan çox insan yaralanıb.
Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nurəddin əl-Bab bəyan edib ki, keçid hökuməti vətəndaşların dinc etirazlar hüququna zəmanət verir, lakin onlardan zorakılıq və iğtişaşlara qarşı çağırışlara müqavimət göstərməyi tələb edir.
Son xəbərlər
22:46
Ermənistanda TRIPP üzrə tikintinin başlayacağı tarix açıqlanıbRegion
22:35
Mirzoyan: Azərbaycan benzinini almaq Ermənistan vətəndaşları üçün çox sərfəlidirRegion
22:35
"Al Hadath": Latakiyada 100-dən çox iğtişaşçı saxlanılıbDigər ölkələr
22:20
Putinlə Trampın danışığının təfərrüatları açıqlanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:11
Maqnus Karlsen altıncı dəfə rapid üzrə dünya çempionu olubFərdi
21:46
CNN: Tramp Ukrayna ilə bağlı təhlükəsizlik zəmanətlərini təsdiq üçün Konqresə təqdim edəcəkDigər ölkələr
21:39
İsrail ordusu hava hədəflərinə qarşı lazer sistemlərindən istifadə edəcəkDigər ölkələr
21:05
"WSJ": Çatbotlardan müntəzəm istifadə psixozun inkişafına kömək edirSağlamlıq
20:43