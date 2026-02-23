İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Şəms 1" və "Qərbi Üfüq" GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb

    Energetika
    • 23 fevral, 2026
    • 13:19
    Şəms 1 və Qərbi Üfüq GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb

    Energetika Nazirliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında 25 MVt gücündə "Şəms 1" Günəş Elektrik Stansiyası (GES) layihəsi üzrə "CEI Nakhchivan" MMC, həmçinin 25 MVt gücündə "Qərbi Üfüq" Günəş Elektrik Stansiyası layihəsi üzrə "Enerso" MMC ilə investisiya, enerji alqı-satqı və ötürücü şəbəkəyəqoşulma müqavilələr imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Ümumi investisiya dəyəri 60 milyon manatdan çox olan bu layihələr Naxçıvanın yaşıl enerji zonası kimi inkişafı istiqamətində özəl investisiyalar hesabına atılan mühüm addımdır", - o vurğulayıb.

    Şəms 1 və Qərbi Üfüq GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb
    Şəms 1 və Qərbi Üfüq GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb
    Şəms 1 və Qərbi Üfüq GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb

    Energetika Nazirliyi Naxçıvan Müqavilə

    Son xəbərlər

    13:29

    Azərbaycan eksponatları Özbəkistanda nümayiş olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    13:27
    Foto

    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib

    Biznes
    13:24

    Qazaxıstanda hava limanı qanunsuz yığımlara görə 14,3 milyon təngə cərimə edilib

    Region
    13:22

    Mahir Emreli: "Bu mövsüm daha çox qol vurmaq istəyirəm"

    Futbol
    13:19
    Foto

    "Şəms 1" və "Qərbi Üfüq" GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb

    Energetika
    13:12

    Aİ Ukraynaya enerji tədarükü üçün 2,8 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ukrayna XİN rəhbərinin müavini: Azərbaycanın etdiyi yaxşılığı unutmayacağıq

    Xarici siyasət
    13:06

    Bakıda 53 yaşlı kişi qətlə yetirilib, cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Azərbaycan Texniki Universitetində "FinTech" laboratoriyası açılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti